Виктория Семёнова

Один флаг: что будет, если все страны объединятся в одно государство?

24 апр 2025 в 09:30 Автор: Виктория Семёнова

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мир будущего — что будет, если все страны объединятся в одно государство?