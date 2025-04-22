Эти пищевые привычки губят организм: вот что надо исправлять уже сейчас

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Иногда мы даже не замечаем, как вредим себе, просто следуя привычному образу питания. Но именно мелочи способны со временем повлиять на самочувствие и вес.

Например, перекусы на бегу мешают нормально переваривать пищу. Переедание на ночь перегружает организм и нарушает сон. Чрезмерное увлечение сладким или соленым формирует зависимость и перегружает внутренние органы. Привычка запивать еду чаем или соком разбавляет желудочный сок и ухудшает пищеварение.

А еще опасно часто есть «для настроения», когда организм не голоден — так легко не заметить, как лишние калории накапливаются.

Меняя вредные привычки на полезные шаг за шагом, вы улучшаете не только здоровье, но и общее самочувствие. Все начинается с осознанного выбора!

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