После согласованного митинга 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы в столице прошли несанкционированные «гуляния» с последующими задержаниями. Аналогичные выступления прошли и в других городах. Так, по данным «ОВД-Инфо», всего задержали 352 человек: 256 — в Москве, 79 — в Санкт-Петербурге, 13 — в Ростове-на-Дону, двух — в Брянске и ещё двух в Сыктывкаре. Всем им предъявлено обвинение в нарушении правил участия в акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Максимальное наказание — штраф до 20 тысяч рублей или 40 часов обязательных работ.

Видео с задержаниями на последних акциях заполонили Рунет. Один из роликов обратил на себя наибольшее внимание. На нём видно, как мужчина в полицейской форме бьёт в живот задержанную девушку. Начинается видео с криков «отпустите инвалида», которые относятся к другому задержанию неподалёку. Автор ролика возмущается такому задержанию девушки.

Надел маску, ударил девушку — и всё ему сойдёт с рук, — возмущён ситуацией автор ролика.

Позже стало известно, что девушке 26 лет, её зовут Дарья Сосновская. Её интересы представляет адвокат Татьяна Молоканова.

12 августа она вместе с Дарьей писала заявление в Следственный комитет — руководителю следственного отдела по Тверскому району СУ по ЦАО Москвы СК России.

По словам адвоката, из заявления девушки следует, что вечером 10 августа, в начале девятого, на улице Забелина, она заметила, как задерживают инвалида и сделала замечание. После чего, по словам девушки, на неё побежали полицейские «в шлемах, масках, касках, бронежилетах и с дубинками». Сотрудники правоохранительных органов не пояснили, за что они её задержали.

По словам очевидца, с которым поговорил корреспондент News.ru, правоохранители задерживали одного из нарушителей несанкционированных гуляний.

Девушка начала кричать: «Позор, позор», достаточно громко, — поясняет очевидец.

Собеседник News.ru пояснил, что именно этими криками Дарья обратила на себя внимание полиции, после чего её также задержали.

По словам очевидца, девушка сопротивлялась, потому что у неё упали очки.

У девушки очки упали возможно она хотела их поднять, а ей не давали и она брыкалась. Потом начала кричать дайте мои очки, очки подобрали. Далее у одного из полицейского падает дубинка и он её бьёт. Я не знаю по какой причине. Может из-за злости, может из-за того что сопротивлялась, — заключил собеседник.

По словам адвоката Сосновской, после того, как девушку ударили, её продолжили тащить в автозак. Сосновская была доставлена в отдел полиции по Таганскому району. Её отпустили в половине первого ночи, составив протокол о нарушении закона о митингах. Если Дарью признают виновной, ей грозит штраф в размере 20 тысяч рублей.

На следующий день после задержания девушка обратилась в больницу, где ей поставили диагноз «ушиб мягких тканей волосистой части головы, ушиб грудной клетки справа».

t.me/pchikov

13 августа адвокат девушки заявил, что у Дарьи закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Полицейский, который ударил задержанную, по сообщению СМИ , является сотрудником 2-го оперативного полка ГУ МВД по Москве. К его поиску подключились звёзды и правозащитники. Так, глава правозащитной организации группы «Агора» Павел Чиков пообещал выплатить 100 тысяч тому, кто располагает информацией об этом полицейском.

А певец Егор Крид в своём аккаунте в Instagram заявил, что ему пообещали найти полицейского.

В тот же день, 12 августа, Telegram-канал Baza опубликовал пост, в котором утверждалось, что на видео с Дарьей Сосновской якобы запечатлён Сергей Цыплаков, сотрудник 5-го батальона 2-го ОПП ГУ МВД по Москве.

После этого пресс-служба столичной полиции заявила, что информация, размещённая в СМИ о личности сотрудника ГУ МВД России по Москве, якобы ударившего задержанную, не соответствует действительности.

Указанный сотрудник полиции никакого отношения к инциденту не имеет, — сообщил представитель ведомства.

О том, кто в таком случае избил девушку, в ведомстве ответили, что это установит проверка. В ведомстве также отметили, что по результатам внутренней проверки виновные лица будут привлечены к ответственности.

Отметим, что сегодня, 13 августа, Таганский суд рассмотрит административное дело Дарьи Сосновской. Адвокат девушки в своей социальное сети написал, что Дарье стало хуже и она обратилась к врачу. Чуть позже стало известно о том, что материалы дела в суд не поступали и само оно сегодня рассматриваться не будет.