Обыски провели у главреда из Батайска, помочь которой просили Путина

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Следователи провели обыски у главреда и директора батайского информагентства «Вперёд» Елены Пивоваровой, с делом которой просили разобраться Путина. Журналистку требует уволить городская администрация, вопрос об этом поставили её коллеги на декабрьской конференции с президентом.

С обыском в квартиру главреда силовики заявились в 06:00. При этом, как говорит адвокат Пивоваровой, следователь посоветовал ей искать сиделку для отца-инвалида, так как она его ещё долго не увидит, сообщает телеканал «Дождь».

На момент обыска ни адвокат, ни сама журналистка не были ознакомлены с постановлением о его проведении. Пивоваровой вменяют хищение со счетов издания 396 тысяч рублей. На самом деле, уверена адвокат Ирина Боголепова, дело могли завести из-за конфликта журналистки с городской администрацией.

Именно о неугодности журналистки местным чиновникам говорила на пресс-конференции президента журналистка ростовской газеты «Наше время» Вера Южанская 17 декабря. Владимир Путин поручил разобраться с ситуацией губернатору и пообещал подключиться сам, если тот не справится.

Сейчас Елена Пивоварова госпитализирована в больницу с подозрением на инсульт. У неё парализовало часть лица и тела после обыска и слов следователя.

Ранее NEWS.ru сообщал, что СКР возобновил проверку по факту самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной. Она покончила с собой 2 октября у здания МВД в Нижнем Новгороде. До этого она оставила сообщение в Facebook, в котором попросила винить в своей смерти РФ. Незадолго до этого в её квартире прошёл обыск.