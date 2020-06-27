Общественная палата сообщила, что отмечено 112 нарушений стандарта

https://static.news.ru/photo/8a15aaba-b950-11ea-bdb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуационный центр Общественной палаты РФ по мониторингу голосования по поправкам в конституцию осуществил связь с более чем 12 тысячами наблюдателей.

В пресс-релизе ОП РФ отмечается, что благодаря этому было выявлено 112 случаев несоблюдения «Золотого стандарта» общественного наблюдения. Он предусматривает как соблюдения противоэпидемических требований (наличие масок, антисептиков, разметки для соблюдения социальной дистанции), так и требований к обеспечению чистоты избирательного процесса.

Через волонтерский колл-центр Ситуационным центром Общественной палаты была осуществлена связь с 12 383 наблюдателями во всех регионах, — сообщает РИА Новости.

Кроме того, поступило свыше 160 сообщений и вопросов от граждан. Также наблюдателями на местах обеспечивается оперативное реагирование на сообщения от наблюдателей о проблемных ситуациях

Как писал NEWS.ru, в Центральную избирательную комиссию поступило115 обращений от граждан, содержащих жалобы на принуждение и использование административного ресурса при проведении голосования по поправкам в Конституцию.