Семьи с детьми под завалами дома в Белгороде: как ВСУ атакует РФ 12 мая

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

12 мая российские регионы вновь подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины. В Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили ночью две ракеты «Точка-У» и шесть украинских беспилотников. Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд, есть погибшие и раненые. Все подробности атак ВСУ по территории России — в материале NEWS.ru.

В Белгороде рухнул подъезд жилого дома после удара ВСУ

Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этажи. Выехал на место. Все подробности позже», — говорится в сообщении.

Следственный комитет сообщил, что на данный момент известно об одной погибшей женщине, в списке пострадавших — 28 взрослых и один ребенок. По информации некоторых СМИ, количество погибших возросло до семи человек.

В Следственном комитете РФ также добавили, что по факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте.

«По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте. 12 мая вследствие атаки вооружённых формирований Украины на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. В результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Главным следственным управлением СК России по данному факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте (статья 205 УК РФ)», — говорится в сообщении.

В Минобороны России прокомментировали данную ситуацию. В ведомстве сообщили, что ВСУ обстреляли Белгород ракетами комплекса «Точка-У» и снарядами РСЗО «Ольха» и Vampire. Отмечается, что уничтожены шесть ракет и шесть снарядов РСЗО, однако фрагментами одной из сбитых ракет был поврежден жилой дом.

«Двенадцатого мая около 11.40 мск киевским режимом совершена террористическая атака по жилым кварталам города Белгорода с применением тактического ракетного комплекса „Точка-У“, реактивных систем залпового огня „Ольха“ и RM-70 „Вампир“... Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК „Точка-У“ поврежден жилой дом в городе Белгород», — говорится в сообщении.

Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: РИА Новости Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: РИА Новости Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: РИА Новости Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: РИА Новости Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Демидова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Демидова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: РИА Новости Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: РИА Новости Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Демидова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Демидова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как ВСУ атаковали Херсонскую область?

Украинская армия нанесла 40 артиллерийских ударов по семи населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

«Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 22 артиллерийских удара. С наступлением темноты было зафиксировано еще 18 прилетов. Под огонь попали семь населенных пунктов Херсонщины», — рассказал источник.

Отмечается, что артиллерийские удары пришлись по Князе-Григоровке, Малой Лепетихе, Каховке, Горностаевке, Новой Каховке, Голой Пристани, Таврийску.

Фото: МО Украины

Что известно об атаке ВСУ на Донецк?

Мирный житель пострадал в воскресенье утром, 12 мая, при обстреле украинскими войсками Донецка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела со стороны украинских фашистов Петровского района Донецка сегодня утром на остановке общественного транспорта „ЦГБ № 14“ получил ранения мужчина 1982 года рождения», — говорится в сообщении.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что ВСУ атаковали Петровский район Донецка с применением дрона-камикадзе.

«Атака ударными БПЛА со стороны ВФУ: 07.05 — город Донецк (Петровский район): БПЛА-камикадзе», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, в 07.00 украинские войска выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка.

Фото: МО Украины

В Белгородской области рассказали о последствиях массированной атаки ВСУ

В субботу и воскресенье, 11 и 12 мая, Белгородская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. Более 300 квартир в 85 домах, четыре индивидуальных жилых строений и 14 зданий коммерческих предприятий пострадали в результате удара украинской армии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По слогам главы региона, от прямого попадания снарядов также загорелись шесть автомобилей. Пожарными расчетами очаги возгорания были оперативно ликвидированы, всего поврежден 21 автомобиль.

Гладков подчеркнул, что в результате обстрела в субботу, 11 мая, погибла женщина, 28 взрослых и один ребенок получили осколочные ранения различных частей тела.

«К большому горю, погибла мирная жительница. От полученных ран женщина скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи…Также по предварительной информации, 28 взрослых и 1 ребенок получили осколочные ранения различных частей тела. Все они доставлены в медицинские учреждения города Белгорода», — написал губернатор.

Позже глава региона добавил, что жители Шебекино и пяти сел Белгородской области остались без электричества после атаки беспилотников ВСУ. Он отметил, что аварийные службы приступят к работам в ближайшее время.

Фото: Елизавета Демидова/ТАСС Автомобиль, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ

«Город Шебекино подвергся атаке ВСУ при помощи БПЛА. Пострадавших нет. В результате атаки есть повреждения линий электропередачи, без электроэнергии остаются абоненты города Шебекино, сёл Графовка, Безлюдовка, Масловой Пристани, Новой Таволжанки. Аварийные службы приступят к переключению на резервные линии и устранению последствий в ближайшее время», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

В результате атаки дронов ВСУ в белгородском Шебекино также есть повреждения на территории двух промышленных предприятий. Пострадавших нет.

Из какого оружия была атакована Брянская область?

Два беспилотника уничтожены над Брянской областью, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Брасовским и Навлинским районами силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — говорится в сообщении.

Фото: МО РФ

Украинская армия попыталась ударить по Липецку

Украинский беспилотник пытался атаковать инфраструктуру в промзоне Липецка, сообщил в Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он подчеркнул, что угроза была нейтрализована, жертв нет.

«Сегодня рано утром была предпринята очередная попытка нанесения удара по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка. Угроза нейтрализована. Жертв нет. На месте падения БПЛА работают спецслужбы», — написал он.

При этом губернатор призвал не публиковать фото и видео о последствиях подобных атак.

Ранее в Липецкой области и самом Липецке была объявлена угроза атаки БПЛА.

Фото: МО Украины

На Волгоградском НПЗ после падения дрона произошел пожар

Пожар возник на Волгоградском НПЗ после падения на его территорию БПЛА, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Жертв нет, возгорание ликвидировали.

«В результате последствий падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ возникло возгорание. Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе — пожар ликвидирован. Жертв нет», — приводит слова Бочарова администрация области в своем Telegram-канале.

Как в Минобороны РФ прокомментировали атаки ВСУ на российские регионы?

Дежурные средства ПВО уничтожили ночью две ракеты «Точка-У» и шесть украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа и оперативно-тактических ракет (ОТР) „Точка-У“ по объектам на территории Российской Федерации», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что «Точки-У» были сбиты над Белгородской областью. Три беспилотника уничтожили над Брянской областью, два над Липецкой, еще один — над Волгоградской областью.

Читайте также:

Стало известно о переброске нацбатальона ВСУ под Харьков

«Вооруженные банды»: в Крыму предупредили Европу о неожиданной опасности

ВС России взяли в плен бойца украинского нацбатальона «Кракен»