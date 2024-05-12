«Вооруженные банды»: в Крыму предупредили Европу о неожиданной опасности Глава Крымской миссии Смирнов: после СВО остатки ВСУ превратятся в банды

Фото: МО Украины

Украинские войска, оставшиеся после спецоперации, превратятся в вооруженные до зубов банды, заявил РИА Новости председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. По его словам, они будут представлять угрозу не только для мирных жителей страны, но и для всей Европы. Эксперт считает, что в связи с этим следующей задачей станет декриминализация Украины.

После окончания СВО остатки украинской армии превратятся в вооруженные до зубов банды, которые будут представлять угрозу не только для мирных жителей, но и для всей Европы, — заявил Смирнов.

Проблема по декриминализации страны окажется крайне сложной ввиду специфики Украины и множества других объективных факторов, добавил эксперт. По его словам, справиться с ней сможет только Россия и союзные ей силы.

Ранее сообщалось, что российская армия при помощи ударов из РЗСО «Град» группировки войск «Север» сорвала переброску личного состава ВСУ, направленного в качестве подкрепления в приграничный с Белгородской областью район. Командир одной из РЗСО с позывным Соната также рассказал о поражении опорного пункта, в результате которого было уничтожено около 20 украинских солдат.