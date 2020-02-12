https://static.news.ru/photo/62152376-4da1-11ea-87fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ислам Ирон/vk.com

В Сети появились снимки застолья в иркутской колонии, в котором принимает участие осуждённый за убийство Бориса Немцова Заур Дадаев. На снимках экс-сотрудник МВД сидит в окружении силовиков. На столах — соки, фрукты и шашлык.

Ислам Ирон/vk.com

Сами фото были сделаны в июле 2018 года, однако известно о них стало только сейчас. На них обратил внимание портал Scanner Project. Как отмечает издание, на момент публикации снимков Дадаев находился в Иркутске, затем его переводили в другую колонию, в Ангарске, где он провёл год из-за злостного нарушения режима.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в Москве. Исполнители преступления братья Анзор и Шадид Губашевы, а также Заур Дадаев, Хамзат Бахаев и Темирлан Эскерханов были приговорены к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет колонии строгого режима. Заказчики преступления до сих пор не найдены.

Ранее NEWS.ru писал, что группа оппозиционеров, среди которых основатель ФБК Алексей Навальный и музыкант Андрей Макаревич, написали мэру Москвы открытое письмо. Они просят не препятствовать проведению марша памяти Бориса Немцова 29 февраля.