Омбудсмен оценила решение кабмина по детям с фенилкетонурией

https://static.news.ru/photo/208e7a10-1614-11eb-bce0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова прокомментировала решение правительства устанавливать всем детям, страдающим фенилкетонурией, инвалидность до 18 лет.

По её словам, это позволит оказать поддержку семьям, где есть такие дети. Для некоторых родителей приобретение малобелковых продуктов, необходимых больным детям, является «неподъёмной ношей».

Ну вот, отличное решение! Этого добивались мы вместе с родителями детей, страдающих фенилкетонурией, — написала омбудсмен в Instagram.

Она отметила, что в аппарат уполномоченного поступали десятки обращений с просьбой о расширении возраста инвалидности детям с таким заболеванием, а тот, в свою очередь, поднимал эту проблему в профильных ведомствах.

Как писал NEWS.ru, правительство пересмотрело подход к присвоению инвалидности детям с фенилкетонурией. Ранее статус «ребёнок-инвалид» устанавливался только тем, кто страдает тяжёлой формой этого заболевания. Для остальных срок инвалидности ограничивался 14 годами, а затем требовалось проходить медосвидетельствование для его подтверждения.