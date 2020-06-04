Обманувший парализованную спортсменку Комиссарову врач объявлен в розыск

https://static.news.ru/photo/616a855c-a6a6-11ea-9bb4-fa163e074e61_660.jpg Мария Комиссарова Фото: Roman Denisov/Russian Look/Global Look Press

Глава НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгений Блюм объявлен в международный розыск. Он подозревается в хищении почти 28 млн рублей у спортсменки Марии Комиссаровой, парализованной после получения тяжёлой травмы на Олимпиаде 2014 года.

Доктор обещал поставить фристайлистку на ноги, хотя при своей квалификации понимал, что это просто невозможно. Спортсменка подала иск на реабилитационный центр Блюма в Испании, где она проходила лечение, пишет «Газета.Ru».

В настоящее время Басманный суд Москвы рассматривает ходатайство о его аресте. Интересно, что даже после возбуждения уголовного дела Блюм продолжал активно рекламировать свои услуги, собирался выпустить книгу о своей методике и набирал новых клиентов.

Сама Комиссарова за баснословную сумму фактически оплачивала занятия в тренажёрном зале в течение двух лет. Спортсменка проходила лечение в испанской клинике до 2016 года, но, уверяют сотрудники центра, досрочно прервала его, так как якобы не увидела прогресса.

Следственный комитет, возбудивший дело на Блюма, выяснил, что он сам никогда не обследовал пациентку, а направлял её в сторонние клиники. Выводы глава центра делал на основании этого полученного осмотра без использования какой-либо аппаратуры.

На данный момент расследование продолжается. Комиссарова требует не только вернуть деньги, но и выплатить ей компенсацию в сумме 5 млн рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в октябре 2018 года Комиссарова подала в суд на клинику, обвинив доктора Блюма в обмане. В результате занятий Мария так и не встала на ноги.