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28 июля 2025 в 10:55

Обезьяны по неосторожности убили двух человек в Индии

Почти 30 человек пострадали в Индии из-за обрыва провода обезьянами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Индии два человека погибли и 29 пострадали в результате удара током, передает агентство PTI. Причиной стали обезьяны, оборвавшие электрический провод.

Когда провод упал, электрический ток распространился по жестяному сараю, вызвав панику и давку в храме, — говорится в сообщении.

Отмечается, что электропровод обеспечивал электроснабжение храма Аусанесвар во время проведения религиозного мероприятия.

Похожий случай произошел в Индии у храма Манса Деви. Случилась давка, в результате которой погибли восемь человек, а еще 34 получили травмы. Причиной инцидента стал обрыв линии электропередачи, вызвавший панику среди людей. Отчаянная попытка спастись привела к трагедии.

Ранее в португальском городе Гондомар из-за большого скопления фанатов во время похорон Диогу Жоты и его брата Андре Силвы возникла давка. Для восстановления порядка на место инцидента были направлены сотрудники полиции. Обошлось без пострадавших.

До этого психотерапевт дала рекомендации по поведению в толпе на концертах и других массовых мероприятиях. Она отметила, что важно избегать центра скопления людей, держаться ближе к краям и заранее продумывать путь отхода. В случае начала движения толпы следует сохранять спокойствие и не сопротивляться.

давка
происшествия
Индия
обезьяны
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