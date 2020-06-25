Няня пыталась сделать из шестилетней девочки лесбиянку

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Нанятая родителями няня попыталась привить шестилетней девочке чувства однополой любви.

Как сообщает «Экспресс-газета», супружеская пара у которой мальчик и девочка наняли 17-летнюю дочь друзей в качестве няни. Первое время всё шло нормально, однако вскоре женщина была шокирована тем, что её 6-летняя дочь призналась в том, что девушка пыталась сделать её сторонницей однополой любви.

Отмечается, что молодая няня смотрела вместе со своей подопечной нарезки с YouTube-шоу о ЛГБТ-сообществе и всеми способами хотела пробудить в ней лесбийские наклонности. При этом она совсем не занималась мальчиком, который был предоставлен сам себе.

Более того, няня заявила женщине, что её маленькая дочка может быть лесбиянкой. После того, как мать уволила девушку, та заявила, что она это сделала исключительно из-за нетрадиционной ориентации.

Как писал NEWS.ru, ЛГБТ-активист Игорь Кочетков сообщил, что ему удалось получить налоговый вычет по расходам на страхование своего мужа Кирилла Фёдорова.

По его словам, в прошлом году он занялся оформлением необходимых бумаг. Все россияне, которые состоят в браке, могут оформлять вычеты на определённые расходы, которые понесены в интересах супруга. Кочетков оформил налоговую декларацию и приложил нотариальный перевод о регистрации брака в США. Налоговая проверила документы и перечислила средства.