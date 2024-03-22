Нутрициолог раскрыла, как «потушить пожар» во рту от острой пищи Нутрициолог Гусакова: «огонь» во рту из-за острой пищи можно погасить молоком

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«Потушить пожар» во рту из-за острой пищи можно стаканом молока, йогуртом, сладким напитком или долькой лимона, рассказала NEWS.ru нутрициолог Вероника Гусакова. Эксперт добавила, что подойдут и несколько капель растительного масла, в том числе оливкового.

Пейте молоко, оно содержит казеин, помогающий смягчить остроту и снять жжение. Рекомендуется выпить стакан свежего молока. Съешьте йогурт, сметану или кефир. Продукты, содержащие пробиотики, восстанавливают баланс в кишечнике и уменьшают остроту. Кисломолочные продукты также помогут создать защитную пленку на слизистой оболочке рта, уменьшая неудобство, — отметила Гусакова.

Собеседница подчеркнула: лимон или лимонный сок содержат натуральные кислоты, способные уменьшить чувство жжения во рту. По ее словам, можно выжать немного лимонного сока на язык и распределить по всей полости рта.

Кислота растворяют капсаицин — вещество, которое вызывает жжение. Осторожно с лимоном, чтобы не переборщить, поскольку чрезмерное использование лимонного сока может вызвать раздражение, — подытожила Гусакова.

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