Нутрициолог назвала болезни, в лечении которых помогает рис Нутрициолог: рис предотвращает развитие старческого слабоумия и укрепляет сердце

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Богатый рисом рацион полезен для пожилых людей, так как данный продукт помогает предотвратить развитие болезни Паркинсона, а также деменцию (старческое слабоумие), рассказала NEWS.ru нутрициолог Ксения Биткова. Эксперт добавила, что рис полезен для сердца, так как в нем содержится много калия.

Рис помогает предотвратить развитие болезни Паркинсона и деменции — старческого слабоумия, поэтому рис рекомендуется пожилым людям. Помогает рис и при гастрите, и при остром приступе панкреатита. Рис богат калием, который способствует укреплению сердечной мышцы и нормализации работы сердечно-сосудистой системы, — отметила Биткова.

Собеседница подчеркнула, что в рисе содержится большое количество сложных углеводов — около 80%, поэтому рисовая каша полезна для спортсменов перед длительными пробежками или силовыми тренировками.

В рисе много белка, содержащего аминокислоты. Последние укрепляют ЦНС, улучшают работу легких и сердца, повышается выработка ферментов и гормонов. При регулярном употреблении риса можно избавиться от угрей, фурункулов, прыщей и других болезней кожного покрова. Калий и магний хорошо разжижают кровь и сводят к минимуму образование тромбов и бляшек, — рассказала Биткова.

По ее словам, отвар из риса хорошо помогает при поносе — он поможет восполнить необходимое количество витаминов и минералов, выведенных из организма при диарее.

Накануне Биткова рассказала NEWS.ru, что незаменимым химическим элементом для нормальной работы сердца является калий. Она отметила, что это вещество содержится, в частности, в буром рисе, печени, рыбе и морепродуктах (устрицах, моллюсках), моркови, горохе, луке, шпинате.