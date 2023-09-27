Назван незаменимый для нормальной работы сердца химический элемент Нутрициолог Биткова: незаменимым для сердца химическим элементом является калий

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Незаменимым химическим элементом для нормальной работы сердца является калий, рассказала NEWS.ru нутрициолог Ксения Биткова. Она отметила, что это вещество содержится, в частности, в буром рисе, печени, рыбе и морепродуктах (устрицах, моллюсках), моркови, горохе, луке, шпинате.

Калий поддерживает ЦНС и баланс жидкости и электролитов, предотвращает потерю кальция, снижает риск инсульта, защищает кровеносные сосуды. Источники калия: мясо, печень, рыба и морепродукты — устрицы, моллюски, бурый рис, морковь, горох, лук, шпинат, орехи, зеленые листовые овощи, бобовые, картофель, капуста, цельные злаки, орехи, бананы, авокадо, апельсины, персики, — добавила Биткова.

Эксперт подчеркнула, что магний и витамин B6 улучшают усвоение калия, а медь, марганец, железо, кальций, витамины C, B6, B9, а также избыточное употребление кофе, сахара и спиртного — ухудшают.

Синергисты калия: магний, витамин В6. Антагонисты: медь, марганец, железо, кальций, витамины С, В6, В9, избыточное потребление кофе, сахара, алкоголя, некоторые препараты — кортизол, слабительные, колхицин. Пища, богатая калием —растительная, вызывает повышенное выведение натрия, — подытожила Биткова.

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, что для полезного школьного перекуса лучше всего подойдут вареные яйца, запеченное мясо, овощи, фрукты, ржаной или цельнозерновой хлеб и сухофрукты, а в качестве десерта можно предложить домашние овсяные батончики с сухофруктами. Специалист отметила, что интервалы между приемами пищи не должны превышать четырех часов.