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Новый вариант «омикрона» оказался на 10% заразнее

MedicalXpress: новый вариант «омикрона» оказался на 10% заразнее
12:26, 01 февраля 2022
Новый вариант «омикрона» оказался на 10% заразнее Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press
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Новый подвид штамма коронавируса «омикрон» ВА.2 ещё более заразен, чем исходная версия. Шанс его передачи от одного человека другому на 10% выше, чем у первоначальной вариации BA.1. К такому выводу пришли учёные Дании на основании результатов исследования, проводившегося в декабре 2021 — январе 2022 года, сообщает MedicalXpress.

В исследовании принимали участие 18 тысяч человек. Специалисты установили, что шанс передачи вируса ВА.2 от инфицированного пациента другому члену семьи дома в течение недели составляет 39%. Для обычной версии «омикрона» данный риск составляет 29%.

Новую разновидность штамма учёные назвали «стелс-омикроном». Они отметили, что у непривитых людей вероятность заразиться им выше, чем у вакцинированных.

BA.2 был выявлен в начале 2022 года. Он быстро стал доминирующим в Дании, вытеснив первую версию «омикрона». Специалисты продолжают отслеживать и изучать его передачу и тяжесть вызываемого им заболевания.

Ранее стало известно, что к числу симптомов новой разновидности «омикрона» относятся непрерывный кашель, высокая температура, а также нарушения вкуса и обоняния. Пульмонолог Александр Пальман указал, что кашель при «омикроне» скорее «горловой», а не лёгочный. По его мнению, для этой мутации коронавируса более характерны фарингиты и бронхиты, чем пневмония.

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