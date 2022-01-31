Пульмонолог рассказал об особенностях кашля при «омикроне»

Пациенты с «омикроном» чаще жалуются на боль в горле, чем на кашель, вместе с этим кашель при новом штамме COVID скорее «горловой», а не лёгочный, заявил пульмонолог Александр Пальман. По его мнению, для этой мутации коронавируса более характерны фарингиты и бронхиты, чем пневмония, пишет «Москва 24».

Естественно, кашель при «Омикроне» может быть. Но я часто слышу жалобы на боли в горле. То есть кашель может быть горловой, а не легочный. Здесь какие-то фарингиты и бронхиты чуть более характерны, чем пневмонии и пневмониты, — уточнил Пальман.

При этом он добавил, что «омикрон» реже приводит к поражению лёгких, чем другие штаммы COVID. Пальман считает, что достаточно лёгкое течение «омикрона» даёт надежду на то, что со временем коронавирус станет обычной респираторно-вирусной инфекцией.

Ранее стало известно, что штамм COVID-19 «омикрон» редко вызывает ряд симптомов, характерных для прежних штаммов, заявил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. По его словам, в частности, речь идёт о потере обоняния и трудностях с дыханием, которые для вариантов до «дельты» были распространённым явлением.