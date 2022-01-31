Стало известно, какие симптомы вызывает новый вариант «омикрона»

У пациентов, заразившихся новым подвидом штамма коронавируса «омикрон» BA.2, фиксируется высокая температура, непрерывный кашель, нарушение обоняния и вкуса, пишет Daily Express со ссылкой на Национальную систему здравоохранения Великобритании. Первый случай заражения новой вариацией в стране выявили 6 декабря, по состоянию на конец января в Великобритании преобладала вариация BA.1.

Уточняется, что подвид «омикрона» BA.2 распространяется по стране достаточно быстро. В связи с этим при обнаружении вышеназванных симптомов жителям рекомендуют обратиться к медикам и сдать тест. В случае подтверждения коронавируса следует немедленно уйти на пятидневную самоизоляцию.

Ранее сотрудник Центральной вирусологической лаборатории правительства Израиля Шай Флейшон предположил, что ВА.2 обладает большей трансмиссивностью, чем его предшественник ВА.1. По его мнению, организм сможет противостоять новому варианту так же, как и ранее обнаруженной версии.

Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) выделило новую версию «омикрона» ВА.2 как исследуемый вариант. При этом специалисты уточнили, что в январе в Великобритании преобладал оригинальный штамм «омикрон» ВА1, а число заболеваний ВА.2 было невелико.