Вирусолог рассказал, чего ждать от новой разновидности «омикрона»

Новый подтип штамма коронавируса «омикрон» ВА.2 обладает большей трансмиссивностью, чем его предшественник ВА.1, предположил сотрудник Центральной вирусологической лаборатории правительства Израиля Шай Флейшон. По его мнению, человеческий организм сможет противостоять новому варианту так же, как и ранее обнаруженной версии.

На основе регулярно получаемых мной данных можно сказать, что BA.1 более заразный, чем BA.2, — написал Флейшон в Twitter.

Флейшон выразил надежду на лёгкое течение болезни. Однако для более точных утверждений необходимо собрать и изучить больше данных.

При этом вирусолог призвал научное сообщество относиться к ВА.2 как к совершенно новому варианту, превосходящему по всем показателям ВА.1.

Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) выделило новую версию «омикрона» ВА.2 как исследуемый вариант. При этом специалисты уточнили, что сейчас в Великобритании преобладает оригинальный штамм «омикрон» ВА1, а число заболеваний ВА.2 невелико.

Как сообщили в UKHSA, в настоящее время зарегистрировано 426 случаев заболевания «омикроном» ВА.2, самый ранний датирован 6 декабря 2021 года. По предварительным данным, при ВА.2 темпы роста инфекции выше в сравнении с ВА.1, но нужен дальнейший анализ ситуации.

ВОЗ официального подтверждения этой разновидности пока не давал.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что следующий штамм коронавируса после «омикрона» может оказаться ещё опаснее. Он призвал международное сообщество продолжать бороться с COVID-19 и наращивать темпы вакцинации, особенно в беднейших странах мира.