«Новый поворот»: Сладков о попытках ВСУ переноса боя в Белгородскую область Сладков: ВСУ пытаются перенести бои в Белгородскую и Курскую области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины пытаются перенести боевые действия в Белгородскую и Курскую области, заявил военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале. По его словам, для Киева это новый поворот в стратегии.

Противник агрессивно пытается перенести боевые действия в Белгородскую и Курскую области. Для Киева это новая повестка дня. Новый поворот в стратегии. Разговоры о целях ВСУ выйти на границы 1991 года закончились. Безусловно, это новая опасность: мы пойдем освобождать Херсон, они попытаются пробиться в Белгород. И этот план может стать тем самым контрнаступом ВСУ лета 2024 года, — говорится в сообщении.

Сладков отметил, что у ВС РФ есть все возможности для отражения этой угрозы и перехода к созданию «санитарной линии» вдоль границ Украины с Россией. Он задался вопросом, сможет ли Киев выдержать такие темпы.

Ранее президент России Владимир Путин допустил, что РФ с учетом атак Вооруженных сил Украины на Белгородскую область в какой-то момент может создать на прилегающих территориях Украины «санитарную зону». По его словам, преодолеть этот участок с теми средствами, которыми сейчас располагает Киев, должно быть трудно.