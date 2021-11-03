Новые сертификаты о вакцинации начали действовать в России

Новые сертификаты о вакцинации от коронавируса либо о перенесённом заболевании начали действовать с 8 ноября в России. Документ будет доступен на русском и английском языках, в бумажном и электронном виде, говорится в приказе Минздрава на портале правовой информации.

Утвердить форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесённом заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией». Настоящий приказ вступает в силу с 8 ноября 2021 года, — сказано в документе.

Сертификат будет формироваться автоматически в течение трёх дней после завершения вакцинации. А сведения о введении первого компонента вакцины будут сразу отображаться на информационном ресурсе на портале госуслуг. Сертификаты, которые были оформлены до вступления приказа в силу, будут автоматически переоформлены до 1 марта 2022 года.

Граждане могут получить сертификат в бумажном виде, но для этого им надо самостоятельно обратиться в МФЦ. Тем, кто проживает в сельской местности либо на отдалённых территориях, сертификаты должны предоставить областные депздравы.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что почти все регионы России ввели QR-коды для посещения общественных мест в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией. По её словам, ситуация по COVID осложнилась в десяти регионах.