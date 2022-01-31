«Новая газета» потребовала возбудить дело против Кадырова

«Новая газета» потребовала возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал «пособниками террористов» члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку издания Елену Милашину. Отмечается, что соответствующее заявление газета направила на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Ранее Кадыров, комментируя ситуацию с похищением супруги федерального судьи Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой, назвал Каляпина и Милашину «пособниками террористов», которые «зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашёптывая на ухо своим персонажам тексты и поведение».

Кадыров заявляет о своих методах борьбы с террористами и своих дальнейших планах, а именно: «Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы, и будем с ними так поступать и впредь. Мы очистили от них свою землю и теперь нещадно с ними боремся, где бы они ни находились». В связи с этим «Новая газета» просит возбудить уголовное дело в отношении Кадырова по статье о возбуждении ненависти либо вражды (п. «а», ч. 2 ст. 282 УК), — говорится в приведённом изданием фрагменте заявления.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, высказывания главы Чечни в отношении Каляпина и Милашиной не являются позицией федерального центра и выражают личное мнение Кадырова. По мнению Пескова, причиной такой жёсткости суждения является «богатый печальный опыт борьбы региона с терроризмом».

Он также отметил, что в случае если от главы Чечни идут прямые угрозы в адрес Игоря Каляпина и Елены Милашиной, то с этим необходимо разобраться. Песков заверил, что вышеуказанные лица могут отстаивать свою репутацию в суде.

В свою очередь Игорь Каляпин рассказал, что Рамзан Кадыров не в первый раз оказывает давление на него. Каляпин добавил, что не удивляется тому, что Кадыров записывает в террористы каждого несогласного, критикующего даже не его, а противозаконные действия полицейских.