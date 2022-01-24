Песков: слова Кадырова о Каляпине и Милашиной только частное мнение
Ксения Голуб
Ксения Голуб
14:51, 24 января 2022
Рамзан КадыровФото: Таисия Боршигова/ТАСС
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал резкие высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова в отношении члена Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Игоря Каляпина и журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной. Причиной такой жёсткости суждения является «богатый печальный опыт борьбы региона с терроризмом», передает РИА Новости.
По словам представителя Кремля, высказывания Кадырова не являются позицией федерального центра.
Он выражает не позицию федерального центра, это его личное мнение или как главы республики, — подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь также отметил, что в случае если от главы Чечни идут прямые угрозы в адрес Игоря Каляпина и Елены Милашиной, то с этим необходима разобраться. По его словам, вышеуказанные лица могут отстаивать свою репутацию в суде.
Ранее Игорь Каляпин рассказал, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров не в первый раз оказывает давление на него. Он прокомментировал призыв Кадырова к силовикам задержать самого правозащитника и журналистку Елену Милашину как террористов, подчеркнув, что ситуация не скажется на работе организации и его коллег. Каляпин добавил, что не удивляется тому, что Кадыров записывает в террористы каждого несогласного, критикующего даже не его, а противозаконные действия полицейских.