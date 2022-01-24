Песков: слова Кадырова о Каляпине и Милашиной только частное мнение

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал резкие высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова в отношении члена Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Игоря Каляпина и журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной. Причиной такой жёсткости суждения является «богатый печальный опыт борьбы региона с терроризмом», передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, высказывания Кадырова не являются позицией федерального центра.

Он выражает не позицию федерального центра, это его личное мнение или как главы республики, — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что в случае если от главы Чечни идут прямые угрозы в адрес Игоря Каляпина и Елены Милашиной, то с этим необходима разобраться. По его словам, вышеуказанные лица могут отстаивать свою репутацию в суде.

Ранее Игорь Каляпин рассказал, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров не в первый раз оказывает давление на него. Он прокомментировал призыв Кадырова к силовикам задержать самого правозащитника и журналистку Елену Милашину как террористов, подчеркнув, что ситуация не скажется на работе организации и его коллег. Каляпин добавил, что не удивляется тому, что Кадыров записывает в террористы каждого несогласного, критикующего даже не его, а противозаконные действия полицейских.