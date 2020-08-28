«Норникель» назвал дату завершения очистки реки от топлива после ЧП на ТЭЦ

https://static.news.ru/photo/ff751b26-e900-11ea-9340-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norilsk Nickel Press Service/via Globallookpress.com

Сбор водно-топливной смеси с реки Амбарная после чрезвычайного происшествия на ТЭЦ в Норильске собираются завершить к 2 сентября 2020 года, заявил первый вице-президент и операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко. По его мнению, на данный момент — 28 августа — с территории указанного водоёма в места временного хранения уже перекачали большую часть водно-топливной смеси.

Мы надеемся, что за оставшийся период августа и 1-2 сентября максимум, мы должны будем закончить эту задачу по передаче водно-топливной смеси с территории реки, — цитирует топ-менеджера агентство ПРАЙМ.

Ранее ГМК «Норильский никель» профинансировала работы по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске на 6 млрд рублей. Уточняется, что дополнительные инвестиции в повышение промышленной безопасности оцениваются на 2020 год в 2,5 млрд рублей (около $36 млн), на 2021 год — в 11 млрд рублей ($160 млн).

В начале июля Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в результате аварии почти в 148 млрд рублей (примерно $2,1 млрд), из которых около 147 млрд рублей — ущерб водным ресурсам, а 700 млн рублей — вред почвам. В «Норникеле» не согласились с методикой расчёта и предложили провести совместные консультации по этому вопросу.

С конца мая 2020 года несколько крупных ЧП случилось с участием «Норникеля». Сначала на принадлежащей предприятию ТЭЦ произошла утечка дизельного топлива из-за разгерметизации резервуара. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня. В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия может справиться с ликвидаций последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске самостоятельно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что критической ситуации в этом нет.