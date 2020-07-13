«Норникель» направил 6 млрд руб в ликвидацию последствий аварии в Норильске

https://static.news.ru/photo/a8a218c6-c4ed-11ea-9f14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Норникель/vk.com

ГМК «Норильский никель» профинансировала работы по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске на 6 млрд рублей.

Общие затраты на очистку были оценены примерно в 10 млрд рублей (около $150 млн). Было потрачено 6 млрд по состоянию на начало июля 2020 года, — цитирует РИА Новости заявление компании.

Уточняется, что дополнительные инвестиции в повышение промышленной безопасности оцениваются на 2020 год в размере 2,5 млрд рублей (около $36 млн), на 2021 год — в 11 млрд рублей ($160 млн).

В начале июля Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в результате аварии почти в 148 млрд рублей (примерно $2,1 млрд), из которых около 147 млрд рублей — ущерб водным ресурсам, а 700 млн рублей — вред почвам. В «Норникеле» не согласились с методикой расчёта и предложили провести совместные консультации по этому вопросу.

С конца мая 2020 года несколько крупных ЧП случилось с участием «Норникеля». Сначала на принадлежащей предприятию ТЭЦ произошла утечка дизельного топлива из-за разгерметизации резервуара. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня. В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

Руководство «Норникеля» тогда признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб. Сообщалось, что «Норникель» уже потратил на ликвидацию аварии 5 млрд рублей — около 0,5% прошлогодней прибыли.

При этом пробы воды и почвы, которые пытались вывезти с места ЧП экологи и журналисты, чтобы сделать независимую экспертизу в Москве, на борт самолёта брать запретили. Не помогло и участие в этой операции депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.

В конце июня предприятие вновь оказалось в центре скандала. Корреспондент «Новой газеты» и представители Greenpeace обнаружили перекачку стоков в тундру. По данным издания, сливалась вода, заражённая тяжёлыми металлами, сернистой кислотой и поверхностно-активными веществами. Журналисты и активисты позвонили в экстренные службы. Ещё до их приезда на место ЧП прибыла служба безопасности «Норникеля» и выключила станцию перекачки. Позже прибыли рабочие предприятия и занялись демонтажем труб. При этом полицейскую машину, на которой добирались прокуроры, раздавил трактор «Норникеля».

Пресс-служба предприятия заявила об отсутствии утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики. По словам представителей компании, заснятое журналистами — слив оборотной воды. При этом признали, что это нарушение норм безопасности, виновные должностные лица отстранены от исполнения своих обязанностей.

Очередное ЧП с загрязнением почв, связанное с ГМК «Норникель», произошло в Красноярском крае в июле. На этот раз на полуострове Таймыр в грунт попало около 44,5 тонны авиационного керосина при его перекачке из баржи. Авария случилась у посёлка Тухард из-за разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО «Норильсктрансгаз».

Как сообщили в пресс-службе «Норникеля», разгерметизация продолжалась около 15 минут. Ранее пресс-служба «Норильсктрансгаза» заявила о разливе до 20 тонн топлива. Там также говорили, что угрозы жизни и здоровью людей нет, работы по перекачке керосина приостановлены, принимаются все возможные меры для ускоренного сбора пролитого. В свою очередь пресс-служба прокуратуры Красноярского края заявила, что ведомство начало проверку по факту инцидента, писал NEWS.ru.