Судебные приставы в Нижегородской области взяли с собой в рейд по взысканию алиментов протоиерея местного храма Виктора Полякова.
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Как отметили в ведомстве, присутствие священника помогло добиться выплат пособия на детей во многих случаях. Некоторые неплательщики при виде священнослужителя заплакали. У других появилось желание «пообщаться, рассказать о том, что у них накопилось на душе, и услышать какие-то наставления», рассказали сотрудники ФСПП.
Нижегородские приставы рассчитывают и в будущем пользоваться помощью православных священников, а также обдумывают вариант привлечения к ежегодному рейду священнослужителей других конфессий.
Как ранее писал News.ru, судебные приставы с 2020 года получат возможность рассылать должникам СМС-уведомления о запрете выезда за границу.