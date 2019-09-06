https://static.news.ru/photo/a5a6f774-d0d6-11e9-9d95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bronte Wittpenn | Times/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Судебные приставы в Нижегородской области взяли с собой в рейд по взысканию алиментов протоиерея местного храма Виктора Полякова.

Об этом РИА Новости рассказали представители регионального отделения Федеральной службы судебных приставов. УФСПП по Нижегородской области ежегодно в конце августа — начале сентября проводит обход неплательщиков алиментов в рамках акции «Собери ребёнка в школу».

Как отметили в ведомстве, присутствие священника помогло добиться выплат пособия на детей во многих случаях. Некоторые неплательщики при виде священнослужителя заплакали. У других появилось желание «пообщаться, рассказать о том, что у них накопилось на душе, и услышать какие-то наставления», рассказали сотрудники ФСПП.

Нижегородские приставы рассчитывают и в будущем пользоваться помощью православных священников, а также обдумывают вариант привлечения к ежегодному рейду священнослужителей других конфессий.

Как ранее писал News.ru, судебные приставы с 2020 года получат возможность рассылать должникам СМС-уведомления о запрете выезда за границу.