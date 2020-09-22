NEWS.ru вручили награду в категории «Социально-ответственные медиа»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

7 сентября в отеле Radisson Resort Zavidovo в Тверской области состоялась церемония награждения лауреатов 8-й ежегодной премии «Лучшие социальные проекты России». Информационный портал NEWS.ru получил награду в номинации «Социально-ответственные СМИ».

Лауреатами премии в этой категории также стали МИА «Россия сегодня», издательский дом «Аргументы и Факты», телекомпании «Пятница» и НТВ.

В период пандемии коронавируса организаторы премии (в числе которых — Агентство стратегических инициатив, власти Москвы и Московской области) ввели специальную номинацию «Неравнодушные. Поддержка и помощь». Эту награду получили те организации, которые занимались волонтёрской помощью, поддерживали врачей, предоставляли дополнительные места для больных. Победителями в специальной номинации стали СПАО «Ингосстрах», ООО «Капитал Лайф страхование жизни», благотворительный фонд «Система» и «Яндекс» с проектом «Помощь рядом».

Форум «Лучшие социальные проекты России» является одним из самых масштабных мероприятий страны в сфере корпоративной ответственности. Мероприятие уже восемь лет собирает на одной площадке представителей бизнеса, общественных организаций и государственных структур, которые вносят существенный вклад в развитие социальной сферы. В 2020 году форум начался с конференции, в рамках которой участники поделились опытом внедрения и развития программ корпоративной социальной ответственности, рассказали с какими трудностями столкнулись и как последовательно и успешно решали текущие задачи, особенно в период пандемии COVID-19 и социальной изоляции.

Ранее портал NEWS.ru выступил в качестве информационного партнёра всероссийской акции в поддержку медиков и волонтёров «Пожалуйста, дышите».