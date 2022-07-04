Невролог развеял миф о пользе анальгетиков при лечении мигрени Невролог Комаров развеял миф о пользе анальгетиков при лечении мигрени

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Мигрень всегда начинается со спазмов сосудов, которые приводят к возникновению пульсирующей резкой головной боли, рассказал в беседе с NEWS.ru невролог Александр Комаров. Как подчеркнул специалист, этот спазм может сопровождаться очаговыми изменениями, в данном случае могут возникнуть паралич, нарушение чувствительности, ухудшение зрения, светобоязнь и тошнота. Многие пациенты сразу начинают принимать спазмолитики или анальгетики, чтобы не терпеть боль, однако эти препараты не совсем эффективны.

Люди не любят терпеть боль и в этот момент стараются принять любое количество препаратов, начиная со спазмолитиков, заканчивая анальгетиками. Как правило, на мигрень они не действуют, это больше такой ритуальный вариант, который не срабатывает, а просто немного убирает неприятные ощущения, — заявил Комаров.

По его словам, неврологи и терапевты назначают специальные противомигренозные препараты триптаны, но их нужно успеть принять в момент развития этого синдрома, при наличии первых признаков.

В этот момент нужно принимать симптоматически, не профилактически, не вчера, чтобы сегодня развилась, а в этот момент. Пациенты, как правило, всегда с собой носят триптаны, принимают их, запивают большим количеством воды, и первые спазмы блокируются, а синдром не развивается дальше. Если головная боль развивается, то триптаны уже не помогут и надо перетерпеть. В этом случае подойдут моноклональные антитела, которые дают возможность профилактировать развитие мигрени. Все остальные вещи неэффективны и больше относятся к ритуалам, — подытожил Комаров.

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