Невролог объяснил, почему школьные классы обязательно нужно проветривать Невролог Евдокимов предложил сажать школьников за парты по росту

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Классы в школах необходимо проветривать во избежание гипоксии у детей, заявил NEWS.ru невролог Александр Евдокимов. Медик объяснил, что летом ребенок в основном свободное время проводит на улице и резкая смена на душное помещение негативно скажется на здоровье. Эксперт также посоветовал сажать учеников за парты по росту, если «столы и стулья» настраиваются по высоте.

В душном помещении ребенок испытывает гипоксические явления, тем более после лета, когда большую часть времени он проводил на улице. В связи с этим надо четко следить или разговаривать с классным руководителем, чтобы обязательно проветривали. Не знаю, принято ли это сейчас. <...> Теоретически неплохо, чтобы парты и стулья регулировались по высоте, чтобы ученики сидели рядом «плюс-минус» одного роста, — рассказал Евдокимов.

Он добавил, что «раньше раз в полугодие или четверть детей пересаживали. Кто сидел на правом ряду — пересаживался в левый и наоборот, чтобы не вырабатывались привычные позы». Невролог также посоветовал детей со слабым зрением сажать как можно ближе к учителю и доске.

Ранее детский психолог Светлана Котова заявила NEWS.ru, что родителям не нужно делать уроки вместе с ребенком, даже с первоклассником. Ему нужно помогать только тогда, когда это действительно требуется. Как отметила специалист, если мама или папа будут постоянно помогать детям с домашним заданием, в них никогда не сформируется самостоятельность.