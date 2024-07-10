«Непредсказуемые последствия»: диетолог объяснила, чем опасен «мясной клей» Диетолог Бережная: «мясной клей» несет непредсказуемые риски для здоровья

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Выявляемая в мясной и молочной продукции добавка, именуемая в народе «мясной клей», недостаточно изучена, а употребление данной добавки сопряжено с непредсказуемыми последствиями для здоровья, рассказала NEWS.ru гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная. По ее мнению, чаще всего влияние таких добавок на организм отрицательное.

Использование этой добавки в пищевой промышленности потому и запрещено, что никто не знает, как ее употребление отразится на ЖКТ, на мышечной ткани. В исследованиях описаны высокие риски развития аллергии, онкологии, однако четких данных пока нет, — отметила она.

Ранее диетолог Ирина Писарева рассказала, что «мясной клей» особенно опасен для людей с непереносимостью глютена. Она уточнила, что добавка также способна увеличивать частоту сердечных сокращений, из-за чего повышается риск возникновения инфаркта.

За два последних года использование в продуктах этой добавки, которая в науке называется «микробная трансглутаминаза», выросло в 2,5 раза. За 2023 год Роспотребнадзор выявил 25 случаев их использования, что вдвое больше, чем в 2022 году, а в текущем году их зафиксировали 28 всего за полгода.