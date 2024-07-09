Диетолог рассказала, чем опасен «мясной клей» Диетолог Писарева: «мясной клей» опасен для людей с непереносимостью глютена

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Применение микробной трансглютаминазы, или «мясного клея», запрещено на территории России и стран Евразийского экономического союза, заявила в беседе с «Вечерней Москвой» диетолог Ирина Писарева. Она добавила, что такая добавка особенно опасна для людей с непереносимостью глютена.

Особенно трансглютаминаза опасна для людей, у которых есть такое заболевание, как целиакия — непереносимость содержащих глютен продуктов. «Мясной клей» повышает аллергическую нагрузку на иммунную систему, — уточнила диетолог.

Писарева также обратила внимание на то, что микробная трансглютаминаза способна увеличивать частоту сердечных сокращений, из-за чего повышается риск возникновения инфаркта. Кроме того, употребление полуфабриката может быть опасно из-за содержания натриевых солей.

Диетолог Людмила Микитюк ранее призвала отказаться от кофе из уличных автоматов в летнюю жару, так как в этот период все бактерии и микробы распространяются еще быстрее, чем в другие времена. Кроме того, покупатели таких напитков нередко жалуются на диарею, тошноту и разного рода аллергии. По словам врача, в вышеуказанный вид кофе также могут добавлять химию и другие вредные вещества.