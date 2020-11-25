Немецкие читатели отреагировали на заход эсминца США в российские воды

https://static.news.ru/photo/6a8c93e4-2fa1-11eb-b8c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. 7th Fleet

Читатели немецкого издания Welt прокомментировали публикацию об инциденте с заходом эсминца John McCain ВМС США в российские территориальные воды.

Многие частники дискуссии сочли, что такие действия со стороны американского флота носят провокационный характер и могут привести к росту напряжённости между государствами.

Детский сад! — возмутился Klaus R.

Читатели задались вопросом о том, продолжат ли «веселиться» СМИ если из-за подобных «инцидентов грянет гром», а также попросили напомнить, когда какой-либо российский военный корабль в последний раз вторгался в воды США.

Опять «россияне плохие»! Представьте, что было бы, если б российский ракетный крейсер приблизился к США, — написал Mischka.

24 ноября американский эсминец нарушил водную границу РФ на два километра. Нарушение остановил большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». Экипаж российского корабля предупредил по каналу связи, что протаранит John McCain, если эсминец немедленно не уйдёт в нейтральные воды. Этого оказалось достаточно, чтобы американские военные больше не пытались пересекать водную границу России.

Как писал NEWS.ru, инцидент с американским кораблём USS John McCain прокомментировали читатели одного из польских новостных порталов. Они посмеялись над вторжением эсминца во внутренние воды РФ, назвав это «последними конвульсиями», скорее всего, уходящего президента США Дональда Трампа.