Неизвестные установили виселицу в одном из подъездов Москвы

Житель одного из подъездов по адресу: Ленинградский проспект, 77, корпус 3 в Москве пожаловался на установку виселицы на площадке рядом с одной из квартир.
Конструкция представляет собой деревянную балку с небольшим крестом на перекладине. Мужчина пояснил, что полиция отказалась приезжать на место происшествия.
Друзья, а нормально жить с такими соседями? — задался вопросом возмущённый москвич.
В Сети предположили, что так «развлекаются» коллекторы, которые хотят получить денежные средства от жильцов многоэтажки. Другие комментаторы предложили использовать виселицу, как турник или качели.
Как
NEWS.ru писал, что с 1 июля в силу вступило правило, по которому банки обязаны передавать в федеральный реестр сведения о коллекторах, которые работают с должниками. В реестр нужно внести не только название организации, но и номер, а также дату заключения договора, по которому коллекторы будут взыскивать долг.
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