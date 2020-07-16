Небольшой дождь и потепление обещают синоптики в столице

https://static.news.ru/photo/1b397fcc-c7f1-11ea-bb2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Потепление до +21 градуса и небольшой дождь ожидается в Москве 17 июля. Атмосферное давление установится около нормы.

Погода в столице в этот день будет определяться тылом циклона, поэтому она будет облачной с прояснениями. Местами пройдёт небольшой кратковременный дождь, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

Температура воздуха в столице прогреется до 19–21 градуса выше нуля, по области — от 17 до 22 градусов тепла. Ветер северо-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет расти и приблизится к норме в 747 мм рт. ст.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жара вернётся в Россию во второй половине лета, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он отметил, что погода ожидается тёплой, но изменчивой.