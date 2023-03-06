«Не панацея»: Литовкин скептически отнесся к отечественному аналогу HIMARS Военный эксперт Литовкин: российский аналог HIMARS не является панацеей

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Боевая машина 9А54 реактивной системы залпового огня 9К515 «Торнадо-С»

Российский аналог реактивной системы HIMARS на основе РСЗО «Торнадо-С», представленный на выставке IDEX-2023 в Абу-Даби, ни в чем не уступает американскому оригиналу, но при этом не является панацеей, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, для достижения ощутимых результатов российским войскам требуется целый комплекс вооружений. При этом он указал, что ракета отечественного аналога HIMARS способна поражать цели на расстоянии до 100 километров и наводиться на цель спутниковой системой ГЛОНАСС.

Продемонстрировав на выставке в Абу-Даби наш аналог американской системы HIMARS, мы показали заинтересованным лицам, что ни в коей мере не уступаем американцам, а где-то и превосходим. <...> И этот боеприпас, несомненно, повысит боеспособность наших подразделений. Но тут надо учитывать, что [аналог] HIMARS и наш снаряд, это не панацея. И нам надо закупать в войска целый комплекс вооружений, при слаженной работе которых и начнут появляться ощутимые результаты, — заявил Литовкин.

Аналог американской HIMARS на выставке в Эмиратах представило российское НПО «Сплав». Глава предприятия Максим Каспаров рассказал, что отечественная РСЗО на базе «Торнадо-С» позволяет наводить удар как по ГЛОНАСС и GPS, так и посредством автономной системы.