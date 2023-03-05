Россия разработала аналог HIMARS НПО «Сплав» представило российский аналог HIMARS на основе «Торнадо-С»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

архивное фото, «Торнадо-С»

Российское научно-производственное объединение «Сплав» представило отечественный аналог реактивной системы залпового огня HIMARS на базе «Торнадо-С» на полях выставки IDEX-2023 в Абу-Даби, об этом в беседе со «Звездой» сообщил глава НПО Максим Каспаров. Разработка может похвастаться автономной системой наведения, а также управлением огнем по сигналам ГЛОНАСС-GPS.

Это называется «блок системы управления высокоточного реактивного снаряда», который применяется в составе комплекса «Торнадо-С». В данный блок включены как автономная инерциальная система наведения, так и система наведения по сигналам ГЛОНАСС-GPS. В комплексе они позволяют существенно увеличить точность применения данного вида вооружения, — сказал глава НПО «Сплав».

По его словам, для большинства стран, которым Россия готова продавать РСЗО, разработка может стать стратегическим оружием. Каспаров отметил, что РФ сможет укрепить свои позиции на мировом рынке за счет продажи реактивных систем.

Ранее стало известно, что в Новосибирском государственном техническом университете изобрели боеприпас для подствольного гранатомета АК-74, который способен выводить беспилотники из строя. Разработчики объяснили, что внутри гранаты будет находиться сеть, которая запутывает лопасти дрона. Это и приводит к падению БПЛА, добавили в НГТУ.