В Новосибирске разработали оружие для борьбы с беспилотниками Ученые НГТУ изобрели боеприпас для АК-74, способный выводить беспилотники из строя

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащй батальона «Восток»

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) изобрели боеприпас для подствольного гранатомета АК-74, который способен выводить беспилотники из строя, передает «Сиб.фм». Внутри гранаты находится сеть, которая запутывает лопасти дрона, что приводит к его падению.

Патент на гранату для борьбы с беспилотниками появился на сайте промышленной собственности. В сопроводительной документации указано, что боеприпас с сетью предназначен для подствольного гранатомета АК-74. Перед выстрелом требуется оценить расстояние до дрона и установить регулировочное кольцо с пиротехническим замедлителем, чтобы сеть не раскрылась раньше времени.

Одним из авторов проекта стал заведующий кафедрой Газодинамических импульсных устройств НГТУ Анатолий Гуськов. Издание уточнило, что похожие изобретения уже существуют, однако в данном боеприпасе помещается сеть с большей площадью поражению, что позволяет снизить неточности при стрельбе.

Инженеры из Научно-исследовательского института вычислительных комплексов имени М. А. Карцева ранее изобрели локатор для обнаружения легковесных беспилотных летательных средств. Устройство способно находить цели в радиусе до 10 км, а минимальный вес дрона для обнаружения — 150 граммов.