«Не исключаю атаку истребителей»: Вассерман о саммите G20 без Путина Вассерман: если Путин полетит на саммит G20, не исключаю атаку истребителей на юге Кореи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с NEWS.ru не исключил «атаку истребителей», если президент России Владимир Путин решит лично принять участие в саммите G20 и полетит в Индонезию. Парламентарий связал угрозы с деятельностью наших «партнеров». Эксперт добавил, что у президента РФ достаточно дел и как у руководителя власти, и как у Верховного главнокомандующего.

Во-первых, [Путину] хватает текущих дел и как руководителю власти, и как Верховному главнокомандующему. Кроме того, в свете деятельности наших «партнеров», не исключаю атаку истребителей с авиабазы, например, на юге Кореи, это сравнительно недалеко от Индонезии, или еще где-нибудь в тех краях, — заявил Вассерман.

Собеседник подчеркнул, что США, «почти 80 лет поддерживающие террористов по всему миру, включая террористическую организацию Украина», сами часто прибегали к террористическим приемам, ликвидировав, например, на территории Ирака генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Владимир Путин не будет представлять Россию на саммите G20. Один из собеседников агентства подчеркнул, что вместо него на встречу приедет министр иностранных дел Сергей Лавров. Авторы текста утверждают, что это решение связано с желанием Путина оградиться от напряженных диалогов по украинскому военному конфликту.

Посол Индонезии в России Хосе Таварес до этого заверил, что власти готовы обеспечить безопасность Путина в случае его приезда, равно как и других участников встречи. Кроме того, дипломат заявил о готовности властей Индонезии организовать на полях саммита переговоры российского лидера с президентом Украины.