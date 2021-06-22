«Не божий замысел»: РПЦ осудила планы по чипированию россиян

Идея вживлять в мозг людей микрокомпьютеры для передачи информации с внешних устройств не соотносится с замыслом божьим. Об этом «Газете.Ru» заявил зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Как сообщили в РПЦ, идея чипирования не принесёт счастья ни человеку, ни человечеству.

Мне представляется, что это вряд ли как-либо соотносится с замыслом божьим о человеке, потому что человек создан совершенным, и попытки его улучшить с помощью электронных устройств, на мой взгляд, превратят его из человека в подобие кибернетического организма, — считает Кипшидзе.

По его мнению, исключение составляют медицинские цели, когда в тело человека вживляются устройства, такие как кардиостимуляторы, которые сохраняют жизнь. В то время как микрокомпьютеры вживляются в человека с целью расширить возможности человека.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают программу, в рамках которой предлагается вживлять в мозг людей микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств. Документ был одобрен президентом РФ Владимиром Путиным ещё в марте. На новую федеральную программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации» до 2029 года необходимо 54 млрд рублей.