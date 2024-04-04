Названы защищенные от колорадского жука сорта картофеля ProGorod: картофель сортов «зарево» и «каменский» защищен от колорадского жука

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Огородникам рекомендуется выращивать устойчивые к колорадскому жуку сорта картофеля, чтобы защитить посадки и получить богатый урожай, пишет портал ProGorod. В число сортов, наиболее устойчивых к нападениям колорадского жука и отличающихся обильным урожаем, входят сорта «зарево» и «каменский». Также важно соблюдать правила севооборота, своевременной прополки и окучивания, чтобы снизить риск поражения вредителями.

Так, сорт «зарево» с белой мякотью и клубнями весом до 100 граммов не только устойчив к колорадскому жуку, но и сохраняет свежесть до зимы, созревает через 110 дней после посадки и отличается высокой урожайностью. А сорт «каменский» отличается плотным листьем, защищающим от вредителя, созреванием через 60 дней после посадки и высокой урожайностью, в том числе в засуху.

Ранее диетолог Наталья Денисова рассказала, что картофель является идеальным продуктом для гипертоников, поскольку содержит большое количество калия. По ее словам, он помогает снизить давление, а значит, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперт посоветовала запекать или варить картофель, чтобы в нем сохранились полезные вещества.

Председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов объяснил, что за полтора месяца до высадки картофель следует проращивать. Он подчеркнул, что на холоде клубни «спят», поэтому их нужно временно разместить на рассеянном свету в более теплом помещении, чем балкон или подвал.