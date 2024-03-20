Садовод посоветовал, как подготовить картофель к посадке Садовод Туманов посоветовал проращивать картофель за полтора месяца до высадки

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Картофель следует проращивать за полтора месяца до высадки, посоветовал председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов. В беседе с «Москвой 24» эксперт подчеркнул, что на холоде клубни «спят», поэтому на время их нужно разместить на рассеянном свету в более теплом помещении, чем балкон или подвал.

Проращивать картофель лучше за полтора месяца до высадки. На холоде он спит. Поэтому клубни нужно достать с балкона или из подвала, принести домой и разместить в какое-то желательно прохладное место на рассеянном свету. Можно просто разложить в несколько рядов, — пояснил эксперт.

Для этого также можно использовать полиэтиленовый пакет. Его нужно смочить и сделать дырочки, чтобы клубни не задохнулись. Через некоторое время на картофеле появятся короткие ростки, на которых начнут образовываться корни. Туманов отметил, что нет точной даты, когда лучше высаживать клубни: даже на одном участке могут быть разные климатические зоны.

Агроном Михаил Воробьев ранее рассказал, что лучше всего для высадки рассады подходит грунт, в котором до этого выращивали лук и чеснок. По его словам, фитонциды, которые содержатся в луке и чесноке, обеззараживают землю и прогоняют из почвы вредные микроорганизмы.