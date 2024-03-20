Назван идеальный продукт для гипертоников Диетолог Денисова назвала картофель идеальным продуктом при высоком давлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Картофель является идеальным продуктом для гипертоников, поскольку содержит большое количество калия, рассказала диетолог Наталья Денисова aif.ru. По ее словам, он помогает снизить давление, а значит, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В 100 граммах картофеля содержится 23 процента суточной нормы калия, — сказала Денисова.

Диетолог добавила, что картофель обладает мочегонным эффектом. Он также богат витаминами группы B, PP, C, кальцием, фосфором и железом. Эксперт посоветовала запекать или варить картофель, чтобы в нем сохранились полезные вещества.

При этом она напомнила, что картофель — это некалорийный продукт. В нем всего 76 калорий на 100 граммов. Однако корнеплод имеет высокий гликемический индекс, который повышает сахар в крови, поэтому он не рекомендуется диабетикам.

Ранее диетолог Ольга Редина рассказала, что в рацион нужно включить богатые антиоксидантами продукты: ягоды, фрукты, орехи, темный шоколад, зеленый чай и некрахмалистые овощи, чтобы замедлить процесс старения организма. Она уточнила, что антиоксиданты помогают бороться со свободными радикалами, негативно влияющими на клетки.