Названы виды зубных щеток, вызывающие заболевания десен Стоматолог Антипенко предупредил об опасности зубных щеток с натуральными щетинками

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Стоматолог Алексей Антипенко рассказал URA.RU о важности выбора зубной щетки. По его словам, необходимо учитывать индивидуальные особенности ротовой полости и зубов, в противном же случае чистка может вызвать заболевание десен.

Врач уверен, что вред могут нанести как жесткие щетки, так и мягкие.

Щетки с мягкими щетинками, с одной стороны, щадят воспаленные десны, а с другой — не могут убрать остатки пищи и налет, то это усугубит ситуацию с воспалением. У жестких щеток, наоборот, слишком агрессивное воздействие как на зубные ткани, так и на десну. И при регулярном использовании мы можем получить стирание эмали, эрозии, афты или рецессию десны, когда оголяется участок корня, — обратил внимание эксперт.

Он подчеркнул, что наибольшую опасность для десен представляют зубные щетки с натуральными щетинками, поскольку при их повреждении чистка зубов может обернуться стоматитом и другими заболеваниями.

Во-первых, у них острые кончики, так как их нельзя закруглить. Во-вторых, внутри каждой щетинки идет волосяной канал, в котором остаются бактерии. Если вы почистили зубы такой щеткой и повредили десну, то в нее попадает содержимое этого канала, в результате чего может развиться стоматит, появится абсцесс, — предупредил Антипенко.

Также он отметил, что в последнее время производители зубных щеток с натуральными щетинками стали добавлять в состав резину и силикон для отбеливания эмали. Именно эти материалы могут повредить эмаль зубов.

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