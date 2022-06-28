Россиянам рассказали, как не потерять зубы после отбеливания Стоматолог Усачев рассказал, чем чревато некачественно выполненное отбеливание зубов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В разговоре с NEWS.ru стоматолог-имплантолог Илья Усачев рассказал, чем чревато некачественно выполненное отбеливание зубов и какие программы по отбеливанию актуальны на данный момент. Также эксперт объяснил, какие неприятные последствия могут ожидать человека, неправильно проведшего данную процедуру. По его словам, некачественное отбеливание может грозить потерей зуба, поэтому обращаться нужно только к проверенным специалистам.

Конечно же, отбеливанием надо заниматься у специалиста, иначе это может привести к нежелательным последствиям. Сейчас существует больше количество программ для отбеливания. Одна из них — Zoom: побочные эффекты практически отсутствуют и все абсолютно прогнозируемо, чего нельзя сказать о домашних способах реализации данной процедуры, — заявил Усачев.

Также эксперт объяснил, с какими последствиями может столкнуться человек, занимающийся самолечением. По его словам, в некоторых случаях дело может дойти и до удаления поврежденных зубов.

Основные неприятные последствия неправильно произведенного отбеливания включают в себя как банальное изменение цвета эмали на любой другой отличный от белого, так и повреждение непосредственно самой эмали зубов, что приводит к повышенной чувствительности и уже само по себе требует врачебного вмешательства. Также хочу отметить, что бывают и случаи, когда приходится прибегать и к удалению зубов, так что лучше всего не заниматься всеми этими процедурами на дому и сразу доверить их проведение специалистам, — отметил Усачев.

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