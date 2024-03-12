Названы вероятные причины крушения Ил-76 с горящим двигателем под Иваново Авиаэксперт Сытник: двигатель Ил-76 мог загореться из-за попадания птицы

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Заслуженный летчик России Юрий Сытник предположил в разговоре с NEWS.ru, что двигатели, используемые на российских военно-транспортных самолетах Ил-76, могут загореться из-за попадания посторонних предметов, в том числе птиц, из-за чего происходит нарушение газодинамической струи в механизме. Таким образом собеседник прокомментировал сообщение Минобороны РФ о падении в Ивановской области Ил-76 12 марта. По его словам, двигатели Ил-76 — очень сложное и дорогое изделие.

Стоимость четырех двигателей [Ил-76] может доходить до половины самолета. Это высоконапряженные детали с большими температурами и оборотами: топливо, масляные системы, системы охлаждения двигателя. Может от внешнего воздействия — попадание птиц, постороннего предмета на полосе, залетает в двигатель, из-за чего может быть помпаж и пожар. Как правило, это нарушение газодинамической струи в двигателе, — считает Сытник.

Собеседник подчеркнул, что в подобных ситуациях экипаж сначала получает информацию о перегреве двигателя, затем о вибрации или масляном голодании. Далее, подытожил Сытник, автоматически срабатывает первая система пожаротушения, а вторую и третью пилоты активируют вручную.

Сначала экипаж получает информацию по температуре двигателя, затем идет вибрация или масляное голодание, и только потом пожар. Срабатывает система пожаротушения автоматически: сначала первая ступень, вторую и третью экипаж должен включить вручную, — заявил Сытник.

Министерство обороны России 12 марта сообщило, что военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете. По данным ведомства, на борту воздушного судна находились 15 человек, среди которых восемь членов экипажа и семь пассажиров. Ведомство также получило доклад с места происшествия, из которого следует, что предварительной причиной крушения Ил-76 стало возгорание одного из двигателей при взлете самолета.

Telegram-канал Baza пишет, что пилот разбившегося Ил-76 спас десятки жизней. Как сообщает канал, когда летчик понял, что не дотягивает до взлетно-посадочной полосы аэродрома, то увел горящий борт от падения в жилой массив. По данным канала, борт рухнул в лесополосе в районе кладбища.

Свидетельница произошедшего Мария также сообщила NEWS.ru, что самолет рухнул на местном кладбище. Как рассказала местная жительница, были слышны хлопки. По ее словам, к месту происшествия выдвинулись медики и пожарные.