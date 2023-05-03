Названы три варианта модели беспилотников, атаковавших Кремль Историк Кнутов: против Кремля могли использовать беспилотник UJ-22 или квадрокоптер

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Украинский БПЛА UJ-22 Airborne

В атаке против Кремля могли использовать БПЛА, подобные модели UJ-22 или обычный квадрокоптер, заявил в комментарии NEWS.ru военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. В первом случае речь идет о ситуации, когда беспилотник могли запустить с территории Украины, а во втором — если устройство запускали непосредственно в Москве.

Это [мог быть] аппарат, подобный UJ-22, который был недавно посажен под Ногинском с 17 килограммами канадского пластида. Такого типа беспилотники могут взлетать с территории Украины, проходить системы ПВО и пытаться атаковать Кремль. Но здесь возникает вопрос: как они могли пройти систему ПВО? Есть вероятность, что по ним работали системы радиоэлектронной борьбы. У них усовершенствованная электроника, современное программное обеспечение и новейшие системы защиты. <...> Второй вариант — непосредственно с территории Москвы был запущен квадрокоптер, — предположил Кнутов.

Вариант с квадрокоптером Кнутов считает более вероятным. Он припомнил, что двумя днями ранее были задержаны двое граждан Украины, которые запускали квадрокоптеры в небо.

[В случае с квадрокоптерами] не надо преодолевать систему ПВО. Им достаточно взлететь где-нибудь из центра Москвы, где ПВО отсутствует, долететь до Кремля и попытаться атаковать его. Но система РЭБ опять же сработала и, естественно, эти беспилотники потерпели крушение, — говорит Кнутов.

В редакции Telegram-канала «Военная хроника» предполагают, что запущенные беспилотники по форме и аэродинамической схеме напоминают украинские PD-1 и PD-2. С помощью таких устройств с дальностью полета порядка 1000 километров и боевой частью около трех килограммов ранее были атакованы некоторые топливно-энергетические комплексы на территории России.

В ночь на 3 мая Кремль атаковали два беспилотника. По мнению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, попытку удара беспилотниками по Кремлю со стороны Украины стоит расценивать как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ Владимира Путина накануне Дня Победы. Он заявил, что Россия имеет право принять ответные меры.