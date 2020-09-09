Названы самые распространённые методы «слива» информации

https://static.news.ru/photo/e66ef4ce-f280-11ea-b730-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самым распространённым способом «слива» корпоративной информации являются флешки и другие USB-носители. На втором месте — электронная почта и облачные сервисы.

Об этом свидетельствует данные компании — разработчика средств информационной безопасности SearchInform. Эксперты в первом полугодии 2020 года проанализировали данные полусотни компаний малого и среднего бизнеса из шести отраслей: оптовой и розничной торговли, производства, услуг, IT, строительства, топливно-энергетического комплекса.

Выяснилось, что на USB-носители приходится 68% случаев утечек. Ещё почти половина инцидентов происходит с использованием «облака» и почты: сотрудники отправляют данные сами себе или посторонним.

По 2% утечек происходило через мессенджеры и с помощью распечатки документов, передаёт РИА Новости.

В отчёте компании также отмечается, что на попытки «сливов» данных приходится 22% всех выявленных инцидентов. При этом в 37% случаев сотрудники копируют большие объёмы различных данных, к которым имеют доступ.

В каждом четвёртом случае в Сеть утекает техническая информация — чертежи и схемы, проектная документация, макеты, а также данные о сертификации товаров, заключения лабораторных испытаний и тому подобное. Каждая пятая утечка — это бухгалтерские и финансовые документы.

По 6% приходится на юридические документы и на данные о сотрудниках, клиентах и сделках. Примерно раз в неделю работники выносят техническую документацию, вдвое реже — бухгалтерские и финансовые, юридические документы. Данные о клиентах и сделках «уходят» раз в два месяца, как и информация о сотрудниках вместе с их персональными данными.

Ранее, как писал NEWS.ru, Банк России предупредил кредитные организации об утечке в Интернет данных 55 тысяч карт. Пострадали клиенты маркетплейса Joom, который специализируется на доставке товаров из Китая.