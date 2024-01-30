Названы самые популярные причины отказа в трудоустройстве HR-эксперт Валинуров: односложные ответы станут причиной отказа работодателя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Односложные ответы, недостаточные знания о компании и негатив в отношении предыдущего работодателя являются самыми частыми причинами отказа в трудоустройстве, рассказал NEWS.ru HR-эксперт Ильгиз Валинуров. Он посоветовал делать максимально подробное резюме, чтобы на собеседовании не было много дополнительных вопросов.

Работодателям всегда нужна подробная информация о кандидате. Если при собеседовании задают много уточняющих вопросов, значит резюме сделано слабо. Частая ошибка в резюме – написать название компании, но не уточнить, чем она конкретно занимается, нужно сообщить об этом подробно, — сказал Валинуров.

Кроме того, во время собеседования не стоит критиковать предыдущего работодателя, потому что потенциальный начальник сразу переносит это на себя. Более того, кандидаты не могут четко сформулировать ответ на вопрос и уходят на другие посторонние темы, поэтому на собеседовании самое главное рассказывать про свой личный опыт и отметить свои достижения.

Ранее Валинуров рассказал, что специалисты в IT-сфере по-прежнему будут востребованы в 2024 году. По его словам, практически все позиции останутся актуальными, в частности, спрос на сотрудников будет расти в агросекторе и машиностроении. У топ-менеджеров появятся другие задачи, отметил Валинуров.