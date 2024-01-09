«Новые рельсы»: названы самые востребованные профессии 2024 года HR-эксперт Валинуров заявил о дефиците кадров в агросекторе, машиностроении и IT

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Специалисты в IT-сфере по-прежнему будут востребованы в 2024 году, рассказал NEWS.ru HR-эксперт Ильгиз Валинуров. По его словам, практически все позиции останутся актуальными, в частности, спрос на сотрудников будет расти в агросекторе и машиностроении.

Это будет связано не только с ростом отраслей экономики, но и у компаний могут быть другие задачи и стратегии, ориентированные на более квалифицированные кадры. Много лет не хватает сотрудников в IT-области, здесь будет продолжение тенденции. Совершенно точно в компаниях не хватает людей на склад, рабочих, разнорабочих, курьеров. Набор в эти отрасли будет продолжаться. В этих же сферах есть дефицит кадров, — объяснил эксперт.

У топ-менеджеров появятся другие задачи, отметил Валинуров. Рыночная ситуация меняется, и текущим руководителям предстоят новые вызовы.

Акционерам проще привлечь новую команду с нуля, чтобы они посмотрели свежим взглядом и по-другому начали реализовывать бизнес-задачи. Те, кто есть, могут немного застревать в решениях, принятых один, два, три года назад. Переключение на новые рельсы, новые подходы точно будет продолжаться, — заключил он.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян предположил, что наиболее серьезный дефицит кадров в России будет наблюдаться в отраслях торговли, строительства и IT-сферы. Эксперт отметил, что количество доступных вакансий в России за последние пять лет выросло почти вдвое.