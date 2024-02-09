Названы самые полезные каши и способы их приготовления Врач-кардиолог Шехян: каши без масла снижают риск заболеваний сосудов и сердца

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Во всех крупах присутствуют полезные для сердечно-сосудистой системы минералы и микроэлементы, впитанные растениями из почвы, рассказал «Известиям» профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения кардиолог Грант Шехян. По его словам, одними из самых полезных каш являются овсяная, пшенная и гречневая.

На мой взгляд, одной из самых полезных каш можно назвать овсянку. Благодаря сбалансированному составу она легко усваивается, а имеющаяся в составе клетчатка помогает кишечнику активнее работать. Хороши пшенная крупа, легкоусвояемая благодаря балансу белков и углеводов, гречка, которая известна высоким содержанием железа. Эти каши часто входят в меню отделений кардиологии, — сказал Шехян.

При этом он подчеркнул, что добавки в виде сливочного масла, пережаренных овощей или жирного мяса превращают кашу из диетического блюда в еду, которая даже может навредить. Каша же без масла помогает бороться с холестериновыми бляшками, способствует очищению сосудов и сокращает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, профессор рекомендовал добавлять в кашу как можно меньше соли или вовсе отказаться он нее.

В крупе в достаточном количестве содержатся натрий и хлор — основные элементы привычной нам поваренной соли. Досаливая, мы провоцируем задержку жидкости в организме и повышаем риск развития гипертонии, — указал Шехян.

Он добавил, что для вкуса в кашу можно добавить кунжут или ароматные травы. Медик также посоветовал заваривать каши или запаривать кипятком или кефиром, чтобы сохранить максимум полезных свойств.

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